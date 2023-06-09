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Дёмин и Мендес вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде

Дёмин и Мендес вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде
Getty Images
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Российский теннисист Ярослав Дёмин и мексиканец Родриго Пачеко Мендес вышли в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

В четвертьфинале соревнований первые сеяные Дёмин и Мендес обыграли шестую пару турнира, американцев Лернера Тьена и Купера Уильямса, со счетом 6:4, 4:6, 10:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Дёмин и Мендес дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три из девяти брейк-пойнтов. Тьен и Уильямс выполнили один эйс, дважды ошиблись на подаче и реализовали три брейк-пойнта.

За выход в финал юниорского «Ролан Гаррос» Демин и Мендес сыграют с немецкой парой Давид Фикс и Марк Майданджич.

Мендес был первой ракеткой одиночного турнира, но не сумел выйти даже во второй круг. Седьмой сеяный Дёмин провёл два матча в одиночном разряде.

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