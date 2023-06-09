Тренер Леси Цуренко: по-моему, Джокович как человек — полное дерьмо

Тренер по физподготовке украинской теннисистки Леси Цуренко Никита Власов высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«По-моему, Джокович — это шляпа. Я признаю, что крутой теннисист, классно играющий, чемпион, классный спортсмен. По-моему, он как человек — полное дерьмо, потому что столько зашкваров, сколько было у него, и это не касается ситуации на Украине, а вообще, это представить просто невозможно», — приводит слова Власова ua.tribuna.com.

Напомним, Джокович вышел в полуфинал турнира «Ролан Гаррос», где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится 9 июня.

В другом полуфинальном матче турнира норвежец Каспер Рууд встретится с представителем Германии Александром Зверевым.