Шарапова рассказала, почему восхищается Алькарасом
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Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова высказалась об испанском теннисисте, первой ракетке мира Карлосе Алькарасе.
«Алькарас невероятен. Что меня больше всего восхищает в нём, так это его боевой дух. Ему удается устроить шоу и зажечь толпу каждый раз, когда он выходит на корт. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его рост, мне очень любопытно посмотреть, куда он может дойти и что он может сделать», — приводит слова Шараповой Punto de Break со ссылкой на Gazetta dello Sport.
Напомним, Алькарас дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос», где встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем. В другом полуфинальном матче норвежец Каспер Рууд встретится с представителем Германии Александром Зверевым.
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