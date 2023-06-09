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«Ролан Гаррос» — 2023: расписание и примерное время начала матчей 9 июня

Сегодня, 9 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыграно два полуфинальных матча в мужском одиночном разряде.

Расписание дня на «Ролан Гаррос»

(примерное начало матчей по московскому времени)

15:45. Новак Джокович (Сербия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1)

18:30. Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Александр Зверев (Германия, 27)

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова, Алькарас одержал победу над греком Стефаносом Циципасом, Зверев оказался сильнее аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, а Рууд обыграл датчанина Хольгера Руне.