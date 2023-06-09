Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос», важная победа Бобровского. Главное к утру

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала финалисткой «Ролан Гаррос», российский голкипер Сергей Бобровский вместе с «Флоридой Пантерз» обыграли «Вегас Голден Найтс» в матче финальной серии, французский нападающий Карим Бензема объяснил причину своего перехода в чемпионат Саудовской Аравии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Действующая чемпионка Ига Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2023.
2. Гол и передача Ткачука помогли «Флориде» обыграть «Вегас» в третьем матче финала.
3. Карим Бензема назвал причину переезда в Саудовскую Аравию.
4. Соболенко не сумела пробиться в финал «Ролан Гаррос», проиграв Муховой в сложнейшем матче.
5. «У Месси не всё в порядке с головой». Ротен – о поведении Лионеля в «ПСЖ».
6. Карпин: Семак и Федотов более достойны звания лучшего тренера РПЛ, чем я.
7. The Hockey Writers: Барбашёв может запросить зарплату в $ 3,5 млн на 3-5 лет контракта.
8. Арина Соболенко: я еду на Уимблдон, у меня появилась виза, юху! Можно отпраздновать.
9. Bloomberg: Никите Мазепину отказали во въезде в Великобританию.
10. Мария Ласицкене из-за травмы выбыла на неопределённый срок.
- 9 июня 2023
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:37
-
04:17
-
03:44
-
03:07
-
01:48
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:10
-
00:01
- 8 июня 2023
-
23:48
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:00
-
21:48
-
21:30
-
21:22
-
21:16
-
21:02
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:24
-
19:53
-
19:40