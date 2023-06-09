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Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос», важная победа Бобровского. Главное к утру

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала финалисткой «Ролан Гаррос», российский голкипер Сергей Бобровский вместе с «Флоридой Пантерз» обыграли «Вегас Голден Найтс» в матче финальной серии, французский нападающий Карим Бензема объяснил причину своего перехода в чемпионат Саудовской Аравии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Действующая чемпионка Ига Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2023.

2. Гол и передача Ткачука помогли «Флориде» обыграть «Вегас» в третьем матче финала.

3. Карим Бензема назвал причину переезда в Саудовскую Аравию.

4. Соболенко не сумела пробиться в финал «Ролан Гаррос», проиграв Муховой в сложнейшем матче.

5. «У Месси не всё в порядке с головой». Ротен – о поведении Лионеля в «ПСЖ».

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