Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — Джокович: во сколько полуфинал «Ролан Гаррос», где смотреть прямую трансляцию

Алькарас — Джокович: во сколько полуфинал «Ролан Гаррос», где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 9 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыгран полуфинальный матч одиночного разряда между сербским теннисистом третьей ракеткой мира Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

15:45. Новак Джокович (Сербия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1) – примерное начало матча по московскому времени

В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023