Алькарас — Джокович: во сколько полуфинал «Ролан Гаррос», где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 9 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыгран полуфинальный матч одиночного разряда между сербским теннисистом третьей ракеткой мира Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
15:45. Новак Джокович (Сербия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1) – примерное начало матча по московскому времени
В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.
Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.
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