Алькарас — Джокович: во сколько полуфинал «Ролан Гаррос», где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыгран полуфинальный матч одиночного разряда между сербским теннисистом третьей ракеткой мира Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

15:45. Новак Джокович (Сербия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1) – примерное начало матча по московскому времени

В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.