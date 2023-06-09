Макинрой: надеюсь, соперничество между Алькарасом и Джоковичем продлится ещё пару лет

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «Ролан Гаррос», в котором встретятся испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

«Не могу дождаться этого матча, чтобы увидеть, кто выдержит давление. Зрители сойдут с ума, как это часто бывает во Франции, поскольку они очень эмоциональны. Это будет невероятно. Надеюсь, соперничество между Алькарасом и Джоковичем продлится ещё пару лет. Новаку 36 лет, но выглядит он на 26, а Алькарасу 20, и он играет так, будто был здесь всегда. Трудно выбрать победителя.

Я бы выбрал Алькараса, потому что и до турнира говорил, что у него есть небольшое преимущество. Новак — второй в моём списке. Они оба играют по-разному. Надеюсь, матч будет долгим и ярким. Это действительно было бы хорошо для тенниса", — приводит слова Макинроя Tennis Up To Date.