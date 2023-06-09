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Тренер Свёнтек: техника Муховой совершенно отличается от 95% девушек в туре

Тренер Свёнтек: техника Муховой совершенно отличается от 95% девушек в туре
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Тренер польской теннисистки Иги Свёнтек, первой ракетки мира, Томаш Викторовски прокомментировал выступление будущей соперницы его подопечной в финале «Ролан Гаррос», чешки Каролины Муховой, на турнире.

«Каролина — очень разносторонняя теннисистка. Её техника — очень интересный теннис, приятный для глаз, но она и совершенно отличается от 95% девушек в туре. Она показала отличное мастерство в матче с Соболенко. Она настолько великолепна, что смогла скрыть свой физический дискомфорт. И на это я обращу внимание, готовя Игу к финалу», — приводит слова тренера польское издание Sport.pl.

Матч финала «Ролан Гаррос», в котором сыграют Ига Свёнтек и Каролина Мухова, пройдёт в субботу, 10 июня. Примерное время начала — 16:00 по московскому времени.

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