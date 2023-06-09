Хачанов посетил концерт Бейонсе в Барселоне после вылета с «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов посетил концерт американской певицы Бейонсе, прошедший в Барселоне 8 июня.
Напомним, 6 июня Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2023 и покинул турнир. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 в пользу сербского спортсмена.
После вылета с турнира Хачанов отправился в Барселону, где посетил выступление Бейонсе в рамках её мирового турне в поддержку седьмого студийного альбома артистки Renaissance, который был выпущен летом прошлого года. Теннисист выложил видео с концерта на своей странице в социальных сетях.
Ожидается, что Хачанов выступит на травяном турнире категории ATP-500 в Халле (Германия). Соревнования стартуют 19 июня.
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