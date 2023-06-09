Каспер Рууд: в Норвегии действительно хорошее тренировочное сообщество

Норвежский теннисист Каспер Рууд, четвёртая ракетка мира, поделился мнением, почему в последнее десятилетие всё больше спортсменов из Скандинавии становятся лучшими в своих видах спорта.
«Скандинавия — прекрасное место, откуда мы родом, и мне всегда казалось интересным, что у шведов было так много бывших игроков №1 в мире, топ-10 игроков мира, и, например, Златан Ибрагимович доминировал в футболе на протяжении многих лет. Я подумал, что Норвегии и Дании тоже пора начать усиливаться. Очевидно, всё началось с того, что Каролина Возняцки стала первой ракеткой мира и выиграла турниры «Большого шлема».
В Норвегии в эти дни дела идут довольно хорошо: Холанд в футболе, Виктор Ховланд в гольфе, братья Ингебригтсен в беге, Вархольм тоже в беге и так далее, и в Дании есть ещё много игроков, о которых я ещё даже не упомянул, с Хольгером Руне в том числе, в наши дни много отличных парней, преуспевающих в спорте.
Я не знаю, как в Дании, но в Норвегии у нас очень хорошее сообщество, у нас есть олимпийский фитнес-центр, в котором тренируется большинство наших спортсменов. Каждый раз, когда я приезжаю туда, я встречаю таких людей, как Карстен Вархольм или бывших золотых медалистов в беге или гребле, и всегда здорово общаться и вдохновляться друг другом.
И иногда команда по горным лыжам поднимает тяжести, а я занимаюсь бегом, и мы можем поболтать во время перерывов, так что, я думаю, у нас в Норвегии действительно хорошее тренировочное сообщество. Я не знаю, как обстоят дела в Дании и Швеции, но думаю, что для Норвегии это большая часть причины, по которой многие норвежцы преуспевают: мы как будто тренируемся вместе, хотя все занимаемся разными видами спорта, и это действительно мотивирует», — приводит слова Рууда Eurosport.
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