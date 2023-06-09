Анастасия Гурьева не смогла пробиться в финал юниорского «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, 18-летняя Анастасия Гурьева не смогла выйти в финал юниорского «Ролан Гаррос». Спортсменка в сложном матче проиграла шестой сеяной турнира, перуанке Луксьяне Перес-Аларкон. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:5.
Матч продолжался 1 час 54 минуты. Анастасия Гурьева за это время выполнила пять эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из семи, но допустила 11 двойных ошибок. На счету её соперницы — один выполненный эйс, 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 и четыре двойные ошибки.
В финале перуанка Луксьяна Перес-Аларкон сыграет с российской теннисисткой Алиной Корнеевой, действующей победительницей юниорского Australian Open, занимающей 331-ю строчку в рейтинге WTA.
Ролан Гаррос — девушки. 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 13:45 МСК
Луссиана Перес-Аларкон
Л. Перес-Аларкон
Окончен
2 : 0
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Анастасия Гурьева
А. Гурьева
Комментарии
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