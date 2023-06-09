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Пегула раскритиковала организаторов «РГ» за недостаточное количество ночных женских матчей

Пегула раскритиковала организаторов «РГ» за недостаточное количество ночных женских матчей
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула выступила с критикой организаторов «Ролан Гаррос» за недостаточное количество женских матчей в ночной сессии турнира.

«Только в одной из десяти ночных сессий участвовали игроки WTA — это было, когда Арина Соболенко встречалась со Слоан Стивенс. Мы хотим видеть больше женских матчей в это время. Думаю, это возможно. Плохо, что в прайм-тайм турнира проходит только один женский матч. Я вхожу в совет игроков WTA, и этот вопрос не раз поднимался на наших заседаниях.

В прошлом году тоже был только один женский ночной матч, мы говорили об этом с организаторами турнира. От этого разочарование в нынешнем розыгрыше турнира ещё больше, потому что мы пытались решить эту проблему. Мы не увидели улучшений. Не знаю, как так получилось», — приводит слова Пегулы BBC.

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