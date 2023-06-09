Джокович не проигрывал матчи на ТБШ после победы в 1-м сете с финала US Open 2016

Сербский теннисист Новак Джокович не проигрывал матчи на турнирах «Большого шлема» после победы в первом сете уже 99 раз подряд. В предыдущий раз Новак не смог одержать победу в матче, взяв первую партию, в финале Открытого чемпионата США 2016 года против представителя Швейцарии Стэна Вавринки.

Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» Джокович за 56 минут обыграл в первом сете первую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании со счётом 6:3.

Джокович реализовал один брейк-пойнт из двух, а также допустил три двойные ошибки. На счету Карлоса Алькараса два выполненных эйса.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

За титул победитель этой встречи сыграет либо с Каспером Руддом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).