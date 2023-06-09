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Видео: сумасшедший удар Алькараса из-за спины в матче с Джоковичем на «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» между 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3) и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1). На данный момент в игре проходит второй сет, промежуточный счёт которого — 5:4 в пользу Алькараса. Первая партия осталась за Джоковичем — 6:3.

В самом начале второй партии, при счётё 1-1 (15:0) на своей подаче испанский теннисист выполнил великолепный удар из-за спины, которого явно не ожидал серб.

Видео доступно на YouTube-канале Roland-Garros. Права на видео принадлежат Roland-Garros.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Джоковича и Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель данного матча сыграет с победителем противостояния Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).