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Джокович вызывал врача во втором сете матча с Алькарасом

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (3) взял медицинский перерыв в середине второго сета полуфинального матча «Ролан Гаррос» с испанцем Карлосом Алькарасом (1).

В середине второй партии матча при счёте 3:4 Джокович взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, после чего тот некоторое время работал с его запястьем.

На данный момент в игре проходит третий сет. По итогам первых двух счёт равный — 1:1. Первая партия матча завершилась в пользу сербского теннисиста со счётом 6:3. Вторая осталась за Алькарасом – 7:5.

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Джоковича и Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель этой встречи сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).