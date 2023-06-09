Алина Корнеева сыграет в двух финалах юниорского «Ролан Гаррос» — 2023

Чемпионка юниорского Australian Open российская теннисистка Алина Корнеева сыграет на Открытом чемпионате Франции сразу в двух финалах. За титул в одиночном разряде среди девушек она поспорит с шестой сеяной представительницей Перу Луссианой Перес-Аларкон.

Также россиянка вместе с японкой Сарой Саито вышла в финал парного разряда. В полуфинале первые сеяные Корнеева и Саито нанесли поражение третьей паре турнира, словачке Ренате Ямриховой и итальянке Федерике Урджези, со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 53 минуты.

Корнеева и Саито ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 6 из 13 брейк-пойнтов. Ямрихова и Урджези выполнили один эйс, дважды ошиблись на подаче и реализовали два брейк-пойнта.

За титул юниорского «Ролан Гаррос» Корнеева и Саито сыграют с шестой парой соревнований – представительницами США Тайрой Катериной Грант и Клерви Нгуну.