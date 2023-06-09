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Дёмин и Мендес вышли в финал юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российский теннисист Ярослав Дёмин и мексиканец Родриго Пачеко Мендес вышли в финал юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

В полуфинале соревнований посеянные первыми Дёмин и Мендес нанесли поражение представителям Германии Давиду Фиксу и Марку Майданджичу со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Дёмин и Мендес ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 из 13 брейк-пойнтов. Фикс и Майданджич выполнили два эйса, шесть раз ошиблись на подаче и взяли одну подачу соперников.

За титул Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди юношей Дёмин и Мендес сыграют с итальянской парой Лоренцо Шиахбаси и Габриэле Вульпитта.

Напомним, Мендес был первой ракеткой одиночного турнира, но не сумел выйти даже во второй круг. Посеянный седьмым Дёмин провёл два матча в одиночном разряде.