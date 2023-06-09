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Джокович — Алькарас: серб уверенно забрал третий сет после повреждения испанца

Джокович — Алькарас: серб уверенно забрал третий сет после повреждения испанца
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В эти минуты проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» между 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3) и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1). Позади третий сет, который завершился победой сербского теннисиста со счётом 6:1. Промежуточный счёт по сетам – 2:1 в пользу Джоковича (6:3, 5:7, 6:1).

Напомним, в начале третьей партии матча при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего его хватили судороги. Испанец взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден согласиться отдать гейм.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Джоковича и Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель этой встречи сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 16:05 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		7 1 0  
6 		5 6 4  
             
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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