Джокович стал третьим теннисистом, одержавшим не менее 15 побед над лидерами рейтинга АТР

Сербский теннисист Новак Джокович стал третьим игроком с момента первой публикации рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выигравшим не менее 15 матчей с соперниками в ранге первой ракетки мира.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович нанёс поражение первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Это 15-я победа Джоковича в матче с лидером рейтинга АТР.

Отметим, что в начале третьей партии матча при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего у него начались судороги. Испанец взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден согласиться отдать гейм.

Также не менее 15 побед над лидерами рейтинга АТР одержали испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 23 победы, и немец Борис Беккер (19). Впервые рейтинг АТР в одиночном разряде был опубликован 23 августа 1973 года.