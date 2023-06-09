Стефанос Циципас и Паула Бадоса выложили романтическое видео

В сети появилось трогательное видео, на котором бывшая вторая ракетка мира, испанка Паула Бадоса заплетает косичики Стефаносу Циципасу (пятая ракетка мира), а затем целует и обнимает грека — что, очевидно, доказывает давние слухи фанатов о романе теннисистов.

Напомним, ранее Бадоса и Циципас в один день обновили фотографии своих профилей в стриминговом сервисе Spotify и поставили на них совместные селфи. Там же у теннисистов появился общий плейлист.

Паула Бадоса не выступала на Открытом чемпионате Франции – 2023 из-за полученной ранее травмы. Циципас же добрался до четвертьфинала, где не справился с испанцем Карлосом Алькарасом (2:6, 1:6, 6:7 (5:7)). Также стоит отметить, что Паула была замечена на одном из матчей Циципаса в Париже.