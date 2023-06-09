Каспер Рууд выиграл первый сет в матче с Александром Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос», в котором четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд (4) играет с представителем Германии Александром Зверевым (22). Первый сет в матче завершился победой норвежского теннисиста со счётом 6:3. Общая продолжительность первой партии составила 47 минут.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Каспера Рууда и Александра Зверева за выход в финал Открытого чемпионата Франции.
В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель этой встречи сыграет с сербом Новаком Джоковичем (3).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.
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