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Каспер Рууд выиграл первый сет в матче с Александром Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос»

Каспер Рууд выиграл первый сет в матче с Александром Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос»
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В эти минуты проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос», в котором четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд (4) играет с представителем Германии Александром Зверевым (22). Первый сет в матче завершился победой норвежского теннисиста со счётом 6:3. Общая продолжительность первой партии составила 47 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Каспера Рууда и Александра Зверева за выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель этой встречи сыграет с сербом Новаком Джоковичем (3).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 20:10 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		0      
3 		1      
             
Александр Зверев
27
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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