«Стараюсь оставаться в моменте». Новак Джокович — о своих рекордах на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о том, какое из своих достижений считает самым безумным.
В Париже Джокович вышел в 34-й финал турнира «Большого шлема» и в случае победы на «Ролан Гаррос» завоюет 23-й титул и станет первым теннисистом, кто трижды выигрывал все «Шлемы».
«Самое безумное? (смеётся). Не скажу, что безумное, но очень вдохновляющее и мотивирующее. Я горжусь всеми своими достижениями, но стараюсь оставаться в моменте. Дело ещё не сделано, впереди ещё один матч.
Сегодня была важная победа – при странных обстоятельствах, особенно в третьем и четвёртом сетах. Но победа есть победа. В этом году я не раз говорил, что хочу выйти на пик грунтового сезона на «Ролан Гаррос», показать здесь свой лучший теннис.
Я поставил себя в идеальную ситуацию, чтобы выиграть «Большой шлем». Это по-прежнему побуждает меня вставать по утрам и думать о сезоне, о том, чего я хочу достичь. «Большие шлемы» — главная мотивация. Я выиграл первый «Большой шлем» в этом году, вышел в финал второго. Разве можно просить о большем?
Ну а то, что на кону стоят все эти рекорды, это льстит, это здорово. Но мне ещё нужно победить, чтобы оказаться в этом списке. Я знаю, что мне надо сделать. Работа идёт. Это здорово, но мы уже думаем о следующих соперниках и, надеюсь, возьмём титул», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 9 июня 2023
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