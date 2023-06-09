Новак Джокович: это привилегия — иметь шанс сотворить историю своего любимого спорта

Сербский теннисист Новак Джокович оценил свою игру в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» с испанцем Карлосом Алькарасом.

В начале третьего сета Алькарас вынужден был взять медицинский тайм-аут из-за судорог, но продолжил матч. Джокович легко довёл встречу до победы со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

«Не думаю, что в таких матчах опыт является решающим фактором. Он может помочь справиться с эмоциями, правильно распределять силы, но он не выиграет тебе матч. У тебя должен быть чёткий план на игру, и ты должен правильно его исполнять. Это я и старался делать, и уровень моего тенниса был очень высок. Это был мой лучший матч на турнире, в самое нужное время.

Я снова буду биться за ещё один титул «Большого шлема». Мне очень повезло, что в последние годы в большинстве матчей турниров на кону стоит история. Мне нравится это ощущение. Это привилегия, невероятная привилегия — иметь шанс сотворить историю своего любимого спорта. Можете представить, что мотивация невероятная. Ещё один матч и, надеюсь, я смогу поднять трофей», — сказал Джокович на пресс-конференции.