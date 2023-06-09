Рууд: почти всем своим успехом я обязан папе

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд (4) прокомментировал победу в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» с представителем Германии Александром Зверевым, а также отметил заслугу родителей в своих успехах на корте.
«Я старался играть без лишних мыслей. И очень хорошо играл, с самого начала до последнего очка. Всё складывалось по-моему.
Почти всем своим успехом я обязан папе. Он всегда был строг со мной, и у него всегда был план. Когда я был вот таким маленьким, то сказал ему, что хочу стать профессионалом, и он очень серьёзно воспринял эти слова. Без него и без мамы меня бы здесь сегодня не было», — сказал Рууд на пресс-конференции
В решающем матче на турнире «Большого шлема» во Франции прошлогодний финалист соревнований Рууд (4) сыграет с сербом Новаком Джоковичем (3).
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