Зверев: если бы делал ставку на финал, не ставил бы на Рууда слишком много

Теннисист из Германии Александр Зверев после поражения от Каспера Рууда в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 4:6, 0:6 высказался о шансах норвежца в решающем матче с сербом Новаком Джоковичем.
«Послушайте, Каспер ведь по делу вышел в финал. Если ты выходишь в финал «Большого шлема», значит, ты настолько хороший игрок и у тебя есть шансы.
Конечно, Новак — фаворит. Тут без вопросов. Он знает, как это делается. Но Каспер показывает великолепный теннис. Если бы я делал ставку, то не ставил бы на Каспера слишком много. Но шансы у него есть. Он показывает потрясающий теннис и заслуживает быть в финале
Новак на пороге 23-го «Шлема», лучшего начала для Каспера и не придумаешь. Новак, несомненно, один из лучших игроков мира, но давление повышается, когда ты на пороге истории. Помните, какой у него был финал US Open с Медведевым после того, как он обыграл меня в полуфинале? Это давление, а мы все люди. И Новак тоже человек. Мы все чувствуем это. Так что для Каспера это лучший сценарий», — сказал Зверев на пресс-конференции.
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