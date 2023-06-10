Корнеева — Перес-Аларкон: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» среди юниорок

Сегодня, 10 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыгран финальный матч одиночного разряда среди юниорок между третьей сеяной, россиянкой Алиной Корнеевой, и шестой сеяной, перуанкой Луссианой Перес-Аларкон.
Алина Корнеева (Россия, 3) — Луссиана Перес-Аларкон (Перу, 6) – примерное начало матча в 12:00 по московскому времени.
В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.
Корнеева имеет возможность выиграть второй мэйджор подряд. Напомним, в Австралии она обыграла в финале соотечественницу Мирру Андрееву.
На пути к финалу перуанка уже встречалась с представительницами России, выбив из турнира Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву.
Прошлогодней победительницей юниорского «Ролан Гаррос» оказалась чешка Люси Гавличкова, обыгравшая аргентинку Солану Сьерру.
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