Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корнеева — Перес-Аларкон: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» среди юниорок

Корнеева — Перес-Аларкон: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» среди юниорок
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыгран финальный матч одиночного разряда среди юниорок между третьей сеяной, россиянкой Алиной Корнеевой, и шестой сеяной, перуанкой Луссианой Перес-Аларкон.

Алина Корнеева (Россия, 3) — Луссиана Перес-Аларкон (Перу, 6) – примерное начало матча в 12:00 по московскому времени.

В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.

Корнеева имеет возможность выиграть второй мэйджор подряд. Напомним, в Австралии она обыграла в финале соотечественницу Мирру Андрееву.

На пути к финалу перуанка уже встречалась с представительницами России, выбив из турнира Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву.

Прошлогодней победительницей юниорского «Ролан Гаррос» оказалась чешка Люси Гавличкова, обыгравшая аргентинку Солану Сьерру.

Материалы по теме
15-летняя россиянка творит историю на «РГ»! Корнеева в шаге от мощнейшего достижения
15-летняя россиянка творит историю на «РГ»! Корнеева в шаге от мощнейшего достижения
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023