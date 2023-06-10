Стефанос Циципас опубликовал новое фото с возлюбленной Паулой Бадосой

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях новое фото с новоиспечённой возлюбленной, бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой. На нём Паула позирует в объятиях Стефаноса.

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Об отношениях теннисистов стало известно несколько дней назад. Вчера, 10 июня, Бадоса и Циципас подтвердили подозрения фанатов, опубликовав первое совместное романтическое видео.

Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

25-летняя Бадоса не выступала на Открытом чемпионате Франции – 2023 из-за полученной ранее травмы. 24-летний Циципас же добрался до четвертьфинала, где не справился с испанцем Карлосом Алькарасом (2:6, 1:6, 6:7 (5:7)).