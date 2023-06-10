Кто победит в финале женского «Ролан Гаррос» — Ига Свёнтек или Каролина Мухова?
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Сегодня, 10 июня, приблизительно в 16:00 мск начнётся финал «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде. За престижный титул поборются действующая чемпионка, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и 43-я ракетка мира чешка Каролина Мухова.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто победит в финале женского «Ролан Гаррос» — 2023?»
По личным встречам теннисисток ведёт Мухова — 1-0 в официальных матчах. Победа Каролины произошла на домашнем турнире в Праге в 2019 году.
Для 26-летней Муховой это дебютный финал на турнире «Большого шлема». 22-летняя Свёнтек же – трёхкратная чемпионка мэйджоров, она имеет шанс завоевать уже третий титул на «Ролан Гаррос» в своей карьере.
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