Кто победит в финале женского «Ролан Гаррос» — Ига Свёнтек или Каролина Мухова?

Сегодня, 10 июня, приблизительно в 16:00 мск начнётся финал «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде. За престижный титул поборются действующая чемпионка, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и 43-я ракетка мира чешка Каролина Мухова.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто победит в финале женского «Ролан Гаррос» — 2023?»

По личным встречам теннисисток ведёт Мухова — 1-0 в официальных матчах. Победа Каролины произошла на домашнем турнире в Праге в 2019 году.

Для 26-летней Муховой это дебютный финал на турнире «Большого шлема». 22-летняя Свёнтек же – трёхкратная чемпионка мэйджоров, она имеет шанс завоевать уже третий титул на «Ролан Гаррос» в своей карьере.