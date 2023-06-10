Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто победит в финале женского «Ролан Гаррос» — Ига Свёнтек или Каролина Мухова?

Кто победит в финале женского «Ролан Гаррос» — Ига Свёнтек или Каролина Мухова?
Комментарии

Сегодня, 10 июня, приблизительно в 16:00 мск начнётся финал «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде. За престижный титул поборются действующая чемпионка, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и 43-я ракетка мира чешка Каролина Мухова.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто победит в финале женского «Ролан Гаррос» — 2023?»

По личным встречам теннисисток ведёт Мухова — 1-0 в официальных матчах. Победа Каролины произошла на домашнем турнире в Праге в 2019 году.

Для 26-летней Муховой это дебютный финал на турнире «Большого шлема». 22-летняя Свёнтек же – трёхкратная чемпионка мэйджоров, она имеет шанс завоевать уже третий титул на «Ролан Гаррос» в своей карьере.

Материалы по теме
Сампрас, Хингис: рейтинг чемпионов ТБШ, которым не хватило «РГ» до карьерного «Шлема»
Рейтинг
Сампрас, Хингис: рейтинг чемпионов ТБШ, которым не хватило «РГ» до карьерного «Шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023