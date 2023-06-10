Елена Остапенко показала, как отпраздновала 26-летие в Риге

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года латвийская теннисистка Елена Остапенко опубликовала в социальных сетях фото с празднования своего дня рождения. 8 июня Остапенко исполнилось 26 лет. Празднование прошло в Риге.

«Каким чудесным получился вчерашний день! Спасибо всем за поздравления», — подписала фото Остапенко.

Фото: из личного архива Елены Остапенко

Фото: из личного архива Елены Остапенко

Напомним, Остапенко неудачно выступила на текущем «Ролан Гаррос». Во втором круге соревнований она проиграла 69-й ракетке мира американке Питон Стирнс. Встреча спортсменок завершилась со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

После победы на «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко ни разу не смогла выйти в финал на турнирах «Большого шлема». Её высшие достижения на других турнирах «Большого шлема»: полуфинал Уимблдона в 2018 году и четвертьфинал Australian Open в 2023-м.