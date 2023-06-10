Мирра Андреева: на ITF на тебя всем по барабану. Играешь на каких-то говнокортах

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о разнице между взрослыми и юниорскими турнирами «Большого шлема».
«Разница между взрослым и юниорским «Большим шлемом» 100% есть. Во-первых, в деньгах. Во-вторых, очков больше. В-третьих, на юниорах можно прошляпить пару геймов и всё равно знать то, что ты выиграешь, потому что разницу видно сразу в уровне. А тут не видно. Тут только если ты из себя выпрыгнешь на все сто, тогда только выиграешь.
На ITF всем на тебя по барабану, ты играешь на каких-то говнокортах, где мяч просто не отскакивает. И, если начинаешь жаловаться, они ещё тебя говном польют: «Что ты тут такой выделываешься? Играй давай». А тут все тебя, извиняюсь, облизывают, так всё чётенько, так всё хорошо», — сказала Андреева в интервью, опубликованном на YouTube-канале Натальи Забияко и Дарьи Касаткиной.
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