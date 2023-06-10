Ана Иванович считает, что у Муховой есть шансы обыграть Свёнтек в финале «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович поделилась ожиданиями от женского финала на «Ролан Гаррос» — 2023, где за титул поборются действующая чемпионка, первая ракетка мира Ига Свёнтек и чешка Каролина Мухова.

«В ожидании финального матча на «Ролан Гаррос». В нём поиск баланса между агрессией и терпением будет ключевым фактором к победе.

Если Каролина Мухова сможет собрать все свои силы и продемонстрировать игру, которая была у неё в полуфинале, у неё будут шансы. Если Ига воспользуется своим опытом, это может дать ей небольшое преимущество», — написала Иванович в своих социальных сетях.

Для 26-летней Муховой это дебютный финал на турнире «Большого шлема». 22-летняя Свёнтек же – трёхкратная чемпионка мэйджоров, она имеет шанс завоевать уже третий титул на «Ролан Гаррос» в своей карьере.