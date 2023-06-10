Физиотерапевт Алькараса: перед матчем с Джоковичем психологическое напряжение было заметно
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Хуанхо Морено, физиотерапевт испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал о состоянии спортсмена перед матчем 1/2 финала «Ролан Гаррос» с сербом Новаком Джоковичем и после этой встречи.
«Мы облажались. Поражение — это всегда больно. Трудно принять это, но мы всегда стараемся говорить себе, что это не поражение, а полезный опыт. После матча я занимался Карлосом. Его тело в порядке, мышцы тоже. Что касается стресса, Карлос всегда хорошо с ним справлялся. На разминке он был в хорошем настроении, хорошо проводил время. Но чем ближе был матч, тем больше росло напряжение. В этот раз психологическое напряжение было заметнее, чем когда-либо», — приводит слова Морено COPE.
Напомним, Алькарас проиграл Джоковичу со счётом 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.
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