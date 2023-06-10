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Зверев снялся с турнира в Штутгарте из-за травмы, полученной перед матчем с Руудом на «РГ»

Зверев снялся с турнира в Штутгарте из-за травмы, полученной перед матчем с Руудом на «РГ»
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев снялся с травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), который пройдёт на следующей неделе, с 12 по 18 июня.

Об этом Зверев сообщил немецким журналистам после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023. Причиной такого решения стало растяжение связок бедра, которое теннисист, по его словам, получил на тренировке перед матчем.

Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2023 Зверев разгромно проиграл прошлогоднему финалисту норвежцу Касперу Рууда. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6, 0:6. «Тяжело о таком говорить, потому что сегодня мне надрали задницу», — прокомментировал поражение Зверев.

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