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Россиянин Ярослав Дёмин стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде

Россиянин Ярослав Дёмин стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде
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Российский теннисист Ярослав Дёмин и мексиканец Родриго Пачеко Мендес стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

В титульном матче Дёмин и Мендес со счётом 6:2, 6:3 обыграли итальянский дуэт Лоренцо Шиахбаси/Габриэле Вульпитта. Встреча тандемов продлилась ровно 1 час. Дёмин и Мендес один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Шиахбаси и Вульпитты два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Итальянский дуэт допустил 20 невынужденных ошибок, а Дёмин и Мендес — пять.

Отметим, что Мендес был первой ракеткой одиночного турнира, но не сумел выйти даже во второй круг. Посеянный седьмым Дёмин провёл два матча в одиночном разряде.

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