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Андрей Чесноков прокомментировал победу 15-летней Корнеевой на юниорском «Ролан Гаррос»

Андрей Чесноков прокомментировал победу 15-летней Корнеевой на юниорском «Ролан Гаррос»
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу 15-летней россиянки Алины Корнеевой на юниорском турнире «Ролан Гаррос» — 2023. В титульном матче Корнеева (3) со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон (6).

«Умничка! Я посмотрел все матчи Алины. Было видно, что в финале она лучше во всём. Перес-Аларкон зацепилась, но, как мне кажется, самый тяжёлый матч для Корнеевой был первым. Я смотрел и не понимал, как она может выиграть. Противница играла очень хорошо.

После первого круга я сказал, что вижу Алину в полуфинале, если не в финале «Ролан Гаррос». Так и вышло», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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