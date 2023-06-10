Ярослав Дёмин: выиграть именно «Ролан Гаррос» — просто безумие

Российский теннисист Ярослав Дёмин прокомментировал завоевание титула на юниорском «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде. Дёмин выступал в тандеме с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.

«Просто безумие – выиграть именно «Ролан Гаррос», учитывая, что в прошлом году я здесь плохо выступил. Проиграл в первом раунде в паре и во втором — в одиночном разряде.

После одиночного разряда решил сыграть здесь в паре со своим партнёром, потому что он проиграл в тот же день. У нас были высокие посевы, мы должны были хорошо играть в одиночном разряде, но что есть, то есть.

Дальше у меня Уимблдон. Поговорю со своим партнёром, потому что я уже записался с другим. Может, сыграю с ним, посмотрим», — сказал Дёмин на послематчевой пресс-конференции.