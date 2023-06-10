Ярослав Дёмин: выиграть именно «Ролан Гаррос» — просто безумие
Поделиться
Российский теннисист Ярослав Дёмин прокомментировал завоевание титула на юниорском «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде. Дёмин выступал в тандеме с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.
«Просто безумие – выиграть именно «Ролан Гаррос», учитывая, что в прошлом году я здесь плохо выступил. Проиграл в первом раунде в паре и во втором — в одиночном разряде.
После одиночного разряда решил сыграть здесь в паре со своим партнёром, потому что он проиграл в тот же день. У нас были высокие посевы, мы должны были хорошо играть в одиночном разряде, но что есть, то есть.
Дальше у меня Уимблдон. Поговорю со своим партнёром, потому что я уже записался с другим. Может, сыграю с ним, посмотрим», — сказал Дёмин на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 10 июня 2023
-
16:01
-
15:05
-
14:44
-
14:38
-
14:26
-
14:21
-
13:58
-
13:51
-
13:45
-
13:33
-
13:19
-
13:08
-
13:07
-
13:06
-
12:53
-
12:49
-
12:26
-
12:21
-
12:06
-
11:55
-
11:48
-
10:58
-
10:32
-
10:11
-
09:57
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:50
-
02:26
-
02:07
-
01:49
-
01:00
-
00:52
-
00:37
Партнерский контент