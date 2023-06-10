Дёмин: конечно, Надаль — мой кумир, я тренируюсь в его академии. Он очень хороший парень

Российский теннисист Ярослав Дёмин после победы на юниорском «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде признался, что его кумиром является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Нельзя не отметить, что Дёмин тренируется в академии Надаля.
«Мой кумир, конечно, Рафа Надаль, потому что я тренируюсь в его академии. Потому что часто тренируюсь с ним, вижу вживую. Он очень хороший парень, на расслабоне, и такой сосредоточенный на корте. Конечно, мечтаю выиграть на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде», — сказал Дёмин на послематчевой пресс-конференции.
В финале «Ролан Гаррос» — 2023 Дёмин в паре с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом со счётом 6:2, 6:3 обыграли итальянский дуэт Лоренцо Шиахбаси/Габриэле Вульпитта.
- 10 июня 2023
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