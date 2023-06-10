Ига Свёнтек — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2023
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Сегодня, 10 июня, состоится женский финал «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. За престижный титул сразятся трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и 43-я ракетка мира чешка Каролина Мухова. Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек – Каролина Мухова в финале «Ролан Гаррос» — 2023.
Для 26-летней чешки это дебютный выход в финал турнира «Большого шлема». 22-летняя же Свёнтек (1) на этом «Ролан Гаррос» защищает прошлогодний титул. По личным встречам у финалисток ведёт Мухова со счётом 1-0. Та победа произошла на турнире в Праге в 2019 году.
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