Алексей Селиваненко оценил победу 15-летней Алины Корнеевой на юниорском «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе 15-летней российской теннисистки Алины Корнеевой на юниорском турнире «Ролан Гаррос» — 2023. В титульном матче Корнеева (3) со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон (6).
«Думаю, довольной должна быть сама Алина, а довольны ли все остальные — вторично. Самый тяжёлый матч у неё был первым. Действительно, была борьба до последнего мяча. Выиграть два юниорских ТБШ — большое достижение для любого спортсмена. Это фиксирует определённый этап юниорской карьеры, а дальше начинается самое важное. Предпосылки, что Алина дойдёт до финала, конечно, были», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 10 июня 2023
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