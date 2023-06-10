Даниил Медведев узнал потенциальных соперников на старте травяного турнира в Хертогенбосхе

Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт в Хертогенбосхе (Нидерланды) с 12 по 18 июня.
Посев соревнований возглавил чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Он пропустит первый круг соревнований, а во втором сразится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) – Q/LL. Отметим, что в прошлом году Медведев дошёл до финала этих соревнований.
Второй номер посева у девятой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Он во втором круге сыграет либо с казахстанцем Александром Бубликом, либо с квалифаером или лаки-лузером.
Интересные противостояния первого круга турнира в Хертогенбосхе:
Милош Раонич (Канада) – Миомир Кецманович (Сербия, 5)
Маккензи Макдональд (США) – Илья Ивашко (Беларусь)
Максим Кресси (США, 8) – Марк-Андреа Хюслер (Швейцария).
- 10 июня 2023
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