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Прошла жеребьёвка турнира в Штутгарте, где сыграют Карацев, Кирьос, Циципас и Фритц

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт в Штутгарте (Германия) с 12 по 18 июня.

Посев соревнований возглавил пятая ракетка мира, грек Стефанос Циципас. Он пропустит первый раунд соревнований, а во втором сразится с победителем матча Ришар Гаске (Франция) – Q.

Вторым сеяным стал американец Тейлор Фритц. Во втором круге он встретится либо с россиянином Асланом Карацевым, либо с французом Корентеном Муте.

Интересные матчи первого круга турнира в Штутгарте:

Ник Кирьос (Австралия, 8) – У Ибин (Китай).

Маркос Гирон (США) – Иржи Легечка (Чехия).

Лоренцо Сонего (Италия) – Маттео Берреттини (Италия, 7).

Томми Пол (США, 5) – Бенжамен Бонзи (Франция).

Лоренцо Музетти (Италия, 6) – Q.

Денис Шаповалов (Канада) – Q.