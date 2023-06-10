Прошла жеребьёвка турнира в Штутгарте, где сыграют Карацев, Кирьос, Циципас и Фритц
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Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт в Штутгарте (Германия) с 12 по 18 июня.
Посев соревнований возглавил пятая ракетка мира, грек Стефанос Циципас. Он пропустит первый раунд соревнований, а во втором сразится с победителем матча Ришар Гаске (Франция) – Q.
Вторым сеяным стал американец Тейлор Фритц. Во втором круге он встретится либо с россиянином Асланом Карацевым, либо с французом Корентеном Муте.
Интересные матчи первого круга турнира в Штутгарте:
Ник Кирьос (Австралия, 8) – У Ибин (Китай).
Маркос Гирон (США) – Иржи Легечка (Чехия).
Лоренцо Сонего (Италия) – Маттео Берреттини (Италия, 7).
Томми Пол (США, 5) – Бенжамен Бонзи (Франция).
Лоренцо Музетти (Италия, 6) – Q.
Денис Шаповалов (Канада) – Q.
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