Андрей Чесноков: я вообще не понял Алькараса — зачем он продолжал играть с Джоковичем?
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Советский и российский теннисист, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков прокомментировал ход полуфинала «Ролан Гаррос», в котором третья ракетка мира из Сербии Новак Джокович обыграл первую ракетку мира из Испании Карлоса Алькараса.
«Я вообще не понял Алькараса — зачем он продолжал играть с Джоковичем? Первые два сета были потрясающими, а потом [пошли] какие-то страдания. Игры не было — всё полетело в одну калитку. Если игрок не может полноценно двигаться, то о чём говорить? С другой стороны, этот матч — настоящий финал, а не полуфинал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В финале Новак Джокович сыграет с прошлогодним финалистом турнира, четвёртой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом.
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