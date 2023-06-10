Андрей Чесноков: я вообще не понял Алькараса — зачем он продолжал играть с Джоковичем?

Советский и российский теннисист, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков прокомментировал ход полуфинала «Ролан Гаррос», в котором третья ракетка мира из Сербии Новак Джокович обыграл первую ракетку мира из Испании Карлоса Алькараса.

«Я вообще не понял Алькараса — зачем он продолжал играть с Джоковичем? Первые два сета были потрясающими, а потом [пошли] какие-то страдания. Игры не было — всё полетело в одну калитку. Если игрок не может полноценно двигаться, то о чём говорить? С другой стороны, этот матч — настоящий финал, а не полуфинал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В финале Новак Джокович сыграет с прошлогодним финалистом турнира, четвёртой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом.