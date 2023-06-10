Свёнтек — Мухова: польская теннисистка впервые проиграла сет в финалах «Шлемов»

43-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова в напряжённой борьбе смогла выиграть у первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек второй сет финала «Ролан Гаррос» и перевела встречу в третью партию. Польская теннисистка, в свою очередь, впервые в карьере проиграла сет в финалах турниров «Большого шлема». Текущий счёт в матче: 6:2, 5:7.

Теннисистки провели на корте уже 1 час 58 минут. В начале второго сета Каролина Мухова уступала со счётом 0:3, но смогла перевернуть ход матча и вырвала победу. Сейчас на её счету в этом финале уже три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Ига Свёнтек, в свою очередь, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти и допустила одну двойную ошибку.

Напомним, Ига Свёнтек в этом финале защищает звание чемпионки «Ролан Гаррос». «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию битвы Свёнтек и Муховой.