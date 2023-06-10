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Свёнтек — Мухова: польская теннисистка впервые проиграла сет в финалах «Шлемов»

Свёнтек — Мухова: польская теннисистка впервые проиграла сет в финалах «Шлемов»
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43-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова в напряжённой борьбе смогла выиграть у первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек второй сет финала «Ролан Гаррос» и перевела встречу в третью партию. Польская теннисистка, в свою очередь, впервые в карьере проиграла сет в финалах турниров «Большого шлема». Текущий счёт в матче: 6:2, 5:7.

Теннисистки провели на корте уже 1 час 58 минут. В начале второго сета Каролина Мухова уступала со счётом 0:3, но смогла перевернуть ход матча и вырвала победу. Сейчас на её счету в этом финале уже три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Ига Свёнтек, в свою очередь, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти и допустила одну двойную ошибку.

Напомним, Ига Свёнтек в этом финале защищает звание чемпионки «Ролан Гаррос». «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию битвы Свёнтек и Муховой.

Ролан Гаррос (ж). Финал
10 июня 2023, суббота. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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