Свёнтек стала 3-й теннисисткой в Open Era, выигравшей четыре первых финала «Шлемов»

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, которая сегодня, 10 июня, выиграла свой третий в карьере «Ролан Гаррос» и четвёртый турнир «Большого шлема», стала лишь третьей спортсменкой в истории Открытой эры тенниса (Open Era), которой удалось выиграть каждый из четырёх первых финалов «Шлемов» в карьере.

Ига Свёнтек четыре раза выходила в финалы турниров «Большого шлема»: трижды на «Ролан Гаррос» (в 2020, 2022 и 2023 году), а также на US Open в 2022 году, и одерживала победу в каждом из них. Ранее подобной результативности достигали только две спортсменки: Моника Селеш (она выиграла «Ролан Гаррос» в 1990 году, а затем Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open в 1991 году) и Наоми Осака (US Open — 2018 и 2020, Australian Open — 2019 и 2021).