Свёнтек стала первой теннисисткой за 16 лет, кому удалось защитить титул на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек стала первой теннисисткой за последние 16 лет, которой удалось защитить титул на Открытом чемпионате Франции.

В предыдущий раз выиграть «Ролан Гаррос» хотя бы два раза подряд удавалось бельгийской теннисистке Жюстин Энен, которая побеждала на парижских кортах три года кряду – с 2005 по 2007-й.

В финале «Ролан Гаррос» – 2023 Свёнтек в трёх сетах обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Для 22-летней польской теннисистки это уже третья победа на Открытом чемпионате Франции. Впервые она выиграла турнир в 2020 году, потом стала чемпионкой в Париже в 2022-м, а теперь защитила титул. Также в активе Свёнтек есть победа на US Open — 2022.