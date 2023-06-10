Мухова со слезами на глазах прокомментировала поражение в финале «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Мухова со слезами на глазах прокомментировала поражение в финале Открытого чемпионата Франции от первой ракетки мира, польки Иги Свёнтек со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

«Очень много эмоций. Это невероятно, спасибо всем. Это были потрясающие две, даже три недели в Париже. Всё было так рядом, но так далеко, потому что играешь против одной из лучших – Иги. Поздравляю её!

Без зрителей я бы никогда не зашла так далеко. Вы гнали меня вперёд в каждом матче, придавали мне сил. Я никогда раньше такого не чувствовала.

И хочу сказать спасибо своей команде. Смотрю на этих людей и думаю, что я победительница. И спасибо тренерам, родителям, друзьям. Надеюсь, что это только начало и мы ещё вернёмся», — сказала Мухова на церемонии награждения.

Мухова впервые играла в финале турнира «Большого шлема».