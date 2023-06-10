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Фото: Ига Свёнтек расплакалась после победы на «Ролан Гаррос»

Фото: Ига Свёнтек расплакалась после победы на «Ролан Гаррос»
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Польская теннисистка Ига Свёнтек (1) расплакалась после победы в финальном матче «Ролан Гаррос», в котором она в трёх сетах обыграла чешку Каролину Мухову (43) со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Для польки это четвёртый титул «Большого шлема» и третья победа на «Ролан Гаррос», причём вторая подряд.

Ига Свёнтек выиграла каждый из четырёх финалов турниров «Большого шлема», в которые она выходила в своей карьере. Однако этот матч получился для спортсменки самым сложным: польская теннисистка впервые отдала сопернице сет в финале «Шлема».

Впервые Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» в 2020 году, обыграв в финале американку Софью Кенин. В 2022 году теннисистка победила в финале Открытого чемпионата Франции ещё одну американскую спортсменку, Кори Гауфф.

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