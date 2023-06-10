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Ига Свёнтек уронила крышку кубка на награждении «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек уронила крышку кубка на награждении «Ролан Гаррос»
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, случайно уронила крышку кубка, поднимая его во время награждения на «Ролан Гаррос». Напомним, сегодня, 10 июня, спортсменка защитила титул чемпионки турнира, обыграв в трёх сетах 43-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову, и завоевала четвёртый трофей «Большого шлема» в карьере.

Теннисистка не расстроилась: она с юмором отреагировала на казусную ситуацию и рассмеялась.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Ига Свёнтек стала первой за 16 лет спортсменкой, которой удалось выиграть как минимум два Открытых чемпионата Франции подряд. В предыдущий раз выиграть «Ролан Гаррос» несколько раз подряд удавалось бельгийской теннисистке Жюстин Энен, которая побеждала на парижских кортах три года кряду – в 2005-2007 году.

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