Ига Свёнтек уронила крышку кубка на награждении «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, случайно уронила крышку кубка, поднимая его во время награждения на «Ролан Гаррос». Напомним, сегодня, 10 июня, спортсменка защитила титул чемпионки турнира, обыграв в трёх сетах 43-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову, и завоевала четвёртый трофей «Большого шлема» в карьере.

Теннисистка не расстроилась: она с юмором отреагировала на казусную ситуацию и рассмеялась.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Ига Свёнтек стала первой за 16 лет спортсменкой, которой удалось выиграть как минимум два Открытых чемпионата Франции подряд. В предыдущий раз выиграть «Ролан Гаррос» несколько раз подряд удавалось бельгийской теннисистке Жюстин Энен, которая побеждала на парижских кортах три года кряду – в 2005-2007 году.