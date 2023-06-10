«Это было очень близко, но очень далеко». Мухова — о финале «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Мухова (43), которая в трёх сетах в борьбе проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек в финале «Ролан Гаррос», поделилась мнением об итогах матча.
«Это было очень близко, но очень далеко. Ига — первая ракетка мира, я бы даже сказала, что она лучший игрок на грунте. Очень близко, но я рада, что я навязала борьбу и смогла выиграть второй сет. Это было отличное шоу. Конечно, после финала немного ощущается горечь поражения, но я до сих пор считаю, что это был невероятный турнир для меня.
Кажется, что я провела в Париже год: это были очень длинные две недели, я впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Я с нетерпением жду возможности отпраздновать со своей командой. Теперь я знаю, что способна выйти в финал и буду стараться усердно работать, чтобы, возможно, пройти в ещё один финал и получить шанс выиграть «Шлем», — приводит слова теннисистки «Твиттер» издания Tennis Majors со ссылкой на эфир Eurosport.
- 10 июня 2023
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