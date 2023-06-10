Корнеева: сейчас я не удивлена — ехала сюда, чтобы выиграть «Большой шлем»

Российская теннисистка Алина Корнеева прокомментировала своё выступление на юниорском «Ролан Гаррос», победительницей которого она стала. Для 15-летней спортсменки это второй трофей «Большого шлема» в сезоне: в январе она выиграла Australian Open.

«Разные ли эмоции по сравнению с Австралией? Да, они отличаются, потому что в первый раз ты чувствуешь, что вот он, «Большой шлем». Неважно, юниорский или не юниорский, это первый «Большой шлем», чувствуешь больше удивления. А сейчас я не удивлена. Я ехала сюда, чтобы выиграть «Большой шлем». В Австралии я просто хотела насладиться атмосферой Мельбурна и Australian Open, а здесь счастлива от победы, как в нормальном турнире.

Финал? Это был эмоциональный матч. По энергии я чувствовала себя так себе, потому что мы играли перед большой аудиторией. Я немного разнервничалась, но не сильно. Это был самый сложный матч. Да, был ещё первый раунд, когда у соперницы был матчбол. Тут был только сетбол, но я знала, что если не возьму первый сет, мне будет тяжело играть три партии. Потому что за исключением первого раунда я все матчи играла всего по часу, а сегодня только на первый сет ушло больше часа. Так что я очень устала. Сегодня ещё было очень жарко, и я чувствовала себя не лучшим образом — но психологически силы были.

У меня был план. Соперница много бегает очень далеко от задней линии, поэтому планом было делать укороченные, играть в свою игру. Игра мне сегодня удавалась не так хорошо, как вчера. Я много промахивалась, но было и много хороших ударов, много укороченных. Сегодня я выиграла за счёт психологии», — сказала теннисистка на пресс-конференции.